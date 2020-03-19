اليوم السابع
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القوى العاملة تخصص تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة علي واتساب

الخميس، 19 مارس 2020 07:16 م
القوى العاملة تخصص تليفون لاستفسارات العمالة غير المنتظمة علي واتساب وزير القوى العامله
كتب محمود راغب

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أوضحت وزارة القوى العاملة، أنه تم تخصيص  رقم  تليفون (01212201303 ) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب ، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين .
 
وقالت الوزارة، إنه من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة ، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg  .
 
وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم  بإرسال بياناته على خدمة " الواتس اب ".
 
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل ، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية  التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا  المستجد.
 
كما وافق الوزير علي صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من  جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة ، من وإلي العمل ، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية" ، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقري الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان.
 
وقال الوزير أن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".
 
 

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