اليوم السابع
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القوات التركية تقصف القوات السورية بعد قتل جنديين لها في إدلب

الخميس، 19 مارس 2020 07:02 م
القوات التركية تقصف القوات السورية بعد قتل جنديين لها في إدلب القوات التركية
إبراهيم سعيد

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أفادت القوات التركية، حسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل، اليوم الخميس، بقصف القوات السورية بعد قتل جنديين لها في إدلب.

كما هاجمت مجموعات إرهابية مدعومة من نظام أردوغان مواقع للجيش السورى على محور قرية حزارين، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة هاجمت قبل ظهر اليوم بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولفت الوكالة السورية إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب.

وأكدت أن خارطة السيطرة فى المنطقة لم تتغير بعد الهجوم.

ومنذ تطبيقه في السادس من الشهر الجاري خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف على المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

 

 


سوريا

الجيش السورى

مرتزقة

اردوغان

المجموعات الارهابية

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