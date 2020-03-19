اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القبض على مسؤول صينى سابق بارز بتهمة الفساد

الخميس، 19 مارس 2020 08:43 ص
القبض على مسؤول صينى سابق بارز بتهمة الفساد الشرطة الصينية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت النيابة الشعبية العليا فى الصين، اليوم، الخميس، القبض على النائب السابق لحاكم مقاطعة خنان بوسط الصين شيوي قوانج، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.
 
وذكرت النيابة الشعبية العليا، في بيان اليوم، أنها قررت توقيف قوانج بعد انتهاء تحقيقات لجنة الرقابة الوطنية الصينية وإحالتها إليها، والتي أثبتت التحقيقات تلقيه رشاوى.
 
وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أعلنتا الشهر الماضي عن طرد قوانج من الحزب وإقالته من منصبه العام، بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط للحزب والقوانين.
 
وكانت هيئة مكافحة الفساد فى الصين، أعلنت فى ديسمبر الماضى أيضا التحقيق مع نائب رئيس لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالى الصين "ما مينج"، على خلفية الاشتباه بتورطه فى قضايا فساد.
 
وذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى، ولجنة الرقابة الوطنية "أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى الصين" فى بيان، اليوم الأحد، أن مينج يتم التحقيق معه فى مخالفات جسيمة للانضباط والقانون، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
 

 


الصين

الفساد

أمن

حوادث

النيابة الشعبية العليا

حاكم مقاطعة خنا

رشاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تعلن عن 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووهان بدون حالات لأول مرة

الخميس، 19 مارس 2020 03:27 ص

عامل مصرى فى بكين: الصين سيطرت على الفيروس والحياة تعود تدريجيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:14 م

رئيسة المفوضية الأوروبية: الصين ترد الجميل وتدعم أوروبا بـ2 مليون قناع

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:45 م

الصين تشعل الحرب ضد الكاتب العالمى "يوسا" بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:23 م

وزير خارجية فرنسا: وصول طائرة صينية إلى باريس تحمل معدات طبية

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:36 م

الصين تصمم مستشفى عائمًا بالبحر لمكافحة كورونا والأمراض المعدية

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة