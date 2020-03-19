القبض على مسؤول صينى سابق بارز بتهمة الفساد

أعلنت النيابة الشعبية العليا فى الصين، اليوم، الخميس، القبض على النائب السابق لحاكم مقاطعة خنان بوسط الصين شيوي قوانج، للاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالفساد.
وذكرت النيابة الشعبية العليا، في بيان اليوم، أنها قررت توقيف قوانج بعد انتهاء تحقيقات لجنة الرقابة الوطنية الصينية وإحالتها إليها، والتي أثبتت التحقيقات تلقيه رشاوى.
وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أعلنتا الشهر الماضي عن طرد قوانج من الحزب وإقالته من منصبه العام، بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط للحزب والقوانين.
وكانت هيئة مكافحة الفساد فى الصين، أعلنت فى ديسمبر الماضى أيضا التحقيق مع نائب رئيس لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالى الصين "ما مينج"، على خلفية الاشتباه بتورطه فى قضايا فساد.
وذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى، ولجنة الرقابة الوطنية "أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى الصين" فى بيان، اليوم الأحد، أن مينج يتم التحقيق معه فى مخالفات جسيمة للانضباط والقانون، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة