العصار يبحث مع وزير الشباب مقترح إنشاء مدينة للصناعات الرياضية

كتب زكى القاضى

انعقد بمقر وزارة الإنتاج الحربى مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، فى حضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سبورت.

وأشار العصار إلى أنه تم استعراض جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس"، والتى تمت إقامتها بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى - المقاصة سبورت - شركة ماستر - وزارة الشباب والرياضة)، وتم عرض استراتيجية العمل المتبعة وآليات تشغيل مصنع النجيل الصناعى، والذى تم إنشاؤه لتوريد النجيل الصناعى للملاعب والاستادات الرياضية بمواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم (FIFA) وكذا النجيل المستخدم فى المنتجعات والحدائق (Land scape)والذى بدأ نشاطه فى 25 فبراير 2019.

كما تم عرض مقترح إنشاء مدينة للصناعات الرياضية التى بدأت بإنشاء مصنع النجيل الصناعى، ومقترح إنشاء مجموعة أخرى من المصانع الفترة المقبلة منها (مصنع أدوات الجيم، مصنع المستلزمات الرياضية، مصنع كرات، مصنع للدراجات)، وتم التنويه إلى ما تم إنجازه من مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة مثل (تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها لصالح مراكز الشباب النموذجية فى المحافظات المختلفة)، وذلك إيماناً من وزارة الإنتاج الحربي بأهمية المشروعات التى تخدم الشباب وأسرهم وتساهم فى نشر الوعي الرياضي والصحي، وأكد "العصار" على حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

من جانبه أكد صبحى أن مصنع النجيل الصناعي يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى اهتمام القائمين على المشروع بتطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، ولفت الوزير إلى المتابعة المستمرة لعمل الشركة، ووضع هيكلة جديدة تحقق الاستراتيجية المطلوبة، والتنافس بسوق الصناعات الرياضية بوجود منتج عالي الجودة ووفقاً لمعايير الفيفا وبسعر تنافسي يلبي الاحتياجات المحلية كخطوة أولى يتبعها التصدير للسوق العربية والإفريقية مستقبلاً، مشيداً برؤية وزارة الانتاج الحربي في التوسع في الصناعات الرياضية، والعمل على تحقيق النجاح لمصنع النجيل الصناعي، وتحقيق الأهداف والعوائد المرجوة منه، كما أشاد بجهود وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الأخرى لصالح وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً على أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تقوم بجهد كبير لتنفيذ هذه المشروعات بالدقة المطلوبة وطبقاً للمواصفات القياسية وفي التوقيتات المحددة لها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك العديد من المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون مع الإنتاج الحربى بمختلف محافظات الجمهورية، والتى ستساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لجميع أفراد الأسرة المصرية، وعلى رأسهم الشباب والنشء، وستتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتي ستعمل على تنمية واستثمار القدرات والإمكانيات خاصةً للجيل القادم، والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعى الثقافى لدية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.