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بعد تعطل سياراتهم لمساعدة المواطنين فى الأمطار..

العربية للتصنيع: إصلاح سيارات "متطوعى الأمطار" مجانا بتكلفة نصف مليون جينه

الخميس، 19 مارس 2020 02:51 م
العربية للتصنيع: إصلاح سيارات "متطوعى الأمطار" مجانا بتكلفة نصف مليون جينه الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

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كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن تكلفة إصلاح سيارة المواطن شريف خيرى و4 سيارات أخرى، تعطلت أثناء مساعدتها للمواطنين فى الطقس السيئ، وصلت لنصف مليون جنيه، تكفلت بها الهيئة بالكامل، وذلك لما بدر منهم من فعل بطولى يدل على شهامة المصريين.

 

وكشف الفريق عبد المنعم التراس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سيارة المواطن شريف خيرى، وصلت تكلفتها لـ 355 ألف تقريبا، وذلك لأن السيارة تضررت بالكامل من جراء ما فعله فى مساعدة سيارات المواطنين العالقة بالأمطار، مشيرا إلى أنه لذلك قررت الهيئة، التكفل بإصلاحها بالكامل، وذلك لأن ما فعلوه يدل على معدنهم الأصيل، ويعتبر هذا أقل واجب لهم.

 

وكشف الفريق التراس، أنه منحهم أيضا خصم 25% لكافة أعمال الصيانة والإصلاح مستقبلا.

 

يذكر أن عمليات الصيانة والإصلاح تمت بالشركة العربية الأمريكية للسيارات، وهي أحد شركات الهيئة المسئولة عّن إصلاح وصيانة ذلك النوع من سيارات الدفع الرباعى.

 


الامطار

الشركة العربية الامريكية للسيارات

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