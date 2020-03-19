العثور على جثة شاب لقى مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة فى شقته بالتجمع

كتب كريم صبحى

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شاب مدمن توفى إثر بجرعة مخدرات زائدة داخل شقته بمنطقة التجمع الأول، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة" حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى" ع أ" 43 سنة يعانى من مرض الأدمان، وتشير التحريات إلى أنه أخذ جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته .

وبسؤال شقيقه أفاد بان المتوفى، كان يعمل معالج ادمان، ومقيم في الشقة بمفرده، لتأمر النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة .

على الجانب الآخر عثر أهالى مركز الفشن جنوب بنى سويف، أول أمس، على جثة مسن داخل منزله فى ظروف غامضة تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة لمسن داخل منزله ووجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الفشن إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لمسن ويدعى صلاح.ش.ع، 71 سنة، ومقيم بقرية شنرا التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجانى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.