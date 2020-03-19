الصناعات والعقارات والبضائع تهبط ببورصة قطر بنسبة 0.98% بجلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% خاسراً 84.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8576.59 نقطة، وسط تراجع 3 قطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 224.8 مليون سهم بقيمة 745 مليون ريال عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وتراجع 33 سهما، فيما ارتفع 12 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجع 3 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري، عن استلامها موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، على عملية شراء الأسهم وذلك بحد أقصى ( 37.5 مليون سهم) من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها.

فيما أعلن مصرف الريان، عن عقد اجتماع جمعيته العمومية العادية مساء أمس الأربعاء، حيث وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات المرفقة وانتخاب مجلس إدارة جديد عن الفترة ( 2020 – 2022 ).

ومن جانبها أعلنت المجموعة الاسلامية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة أمس، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1- الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة المجموعة الإسلامية القابضة إلى شركة إنماء القابضة وتعديل المادة 2 من النظام الأساسى بما يعكس هذا التعديل.

2- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أى تعديلات على النظام الأساسى بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسى المعدل أمام الجهات الرسمية.