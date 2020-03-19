اليوم السابع
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الصفحات الرسمية للأزهر تشارك فى حملة التوعية بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:54 ص
الصفحات الرسمية للأزهر تشارك فى حملة التوعية بفيروس كورونا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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أطلقت الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، تويتر، انستجرام، حملة توعوية للتعريف بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"، وسبل الوقاية، وكل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة لحماية النفس والآخرين من مخاطره، من منظور شرعى وتوعوى. 
 
تهدف الحملة، التى انطلقت على فيس بوك وتويتر وانستجرام ، إلى تزويد أفراد المجتمع بكافة المعلومات والرسائل التوعوية، والإرشادات اللازمة، للقيام بدورهم في مكافحة فيروس كورونا، وتوضيح أعراض الإصابة، وطرق انتقال العدوى، وكيفية التعقيم، وعرض التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمتابعي صفحات التواصل الاجتماعي بالأزهر، فضلًا عن تزويد المتابعين بأدعية ورسائل من الهدي النبوي في التعامل مع الأمراض والأوبئة .
 
وتتضمن الحملة مجموعة من التصميمات ومقاطع الفيديو، والانفوجراف وملفات معلوماتية، بطريقة مبسطة، بهدف توعية وتثقيف رواد الصفحات بكل ما يحتاجون إليه من معلومات طبية وتوعوية ودينية تخص التعامل مع الأوبئة والأمراض، وتوضح كافة التدابير الوقائية البسيطة التي يمكن أن تساعد على منع انتشار الفيروس.
 
تأتي هذه الحملة؛ في إطار استراتيجية الأزهر الشريف، التي يتبناها انطلاقًا من مسؤوليته الدينية، ودوره الدعوي والإنساني، في تعميق المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي الصحي والديني، والتأكيد على أهمية تلاحم الجميع مع مؤسسات الدولة للحفاظ على الوطن وصحة المواطنين ومواجهة هذا الوباء العالمي.

فيروس كورونا

شيخ الازهر

احمد الطيب

الازهر الشريف

اخبار مصر

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