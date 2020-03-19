اليوم السابع
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"الصحفيين" تعلن إيقاف خصم أقساط القروض الحسنة للحاصلين عليها لمدة 3 أشهر

الخميس، 19 مارس 2020 01:20 م
"الصحفيين" تعلن إيقاف خصم أقساط القروض الحسنة للحاصلين عليها لمدة 3 أشهر حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

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أكد  حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة  اتخذ قرارا بإيقاف خصم أقساط القروض الحسنة التى حصل عليها الزملاء من النقابة بدءا من قسط شهر ابريل ولمدة ثلاثة أشهر .

 

وأشار الزناتى فى بيان له ،الى أن القرار يأتي فى إطار الإجراءات التى تتخذها النقابة للتسهيل على الزملاء فى ظروف الراهنة .

 

وفى سياق آخر كان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التى هى الأهم على الاطلاق فى هذه الفترة الحساسة.

 

وأوصى المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إلكترونيا"؛ بما يساهم فى تقليل الكثافة فى صالات التحرير وبما يسمح للزميلات فى نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات فى رعاية الأبناء .

 

وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.

 

وقرر المجلس - أيضا - تأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها الجمعة القادم لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، ليتحدد موعدها 3 أبريل المقبل.

 

ووافق المجلس على ترشيح جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ليكون ممثلا للنقابة فى اتحاد الصحفيين الأفارقة، كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين مد فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى إلى نهاية الأسبوع الجاري.

 

ووافق المجلس - أيضا - على فتح الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج بضعف القيمة لكل فرد، وذلك لمدة أسبوع بدءاً من الثلاثاء 17 مارس حتى 24 مارس الجارى، نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.


نقابة الصحفيين

حسين الزناتى

اخبار مصر

كورونا

الصحفيبن

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