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الصحة اليونانية: تسجيل 464 حالة إصابة و 6 وفيات بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:19 م
الصحة اليونانية: تسجيل 464 حالة إصابة و 6 وفيات بفيروس كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية تسجيل 464 حالة إصابة و 6 وفيات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت سكاى نيوز في نبأ عاجل لها.

أفادت وزارة الصحة اليونانية، فى خبر عاجل، مساء أمس، بأن اليونان تحد من التحركات دخل مخيمات اللاجئين لمنع انتشار كورونا.

وفى سياق آخر أفادت قناة سكاى نيوز، فى نبأ عاجل لها، بأنه ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا فى اليونان إلى 387 حالة، وكانت اليونان قالت إن الوافدين من خارج البلاد سيوضعون فى حجر صحي لمدة أسبوعين، بينما سيتم إغلاق متاجر البيع بالتجزئة اعتبارًا من الأربعاء.

وقال متحدث حكومى إن المتاجر الكبرى والصيدليات وخدمات توصيل الطعام مستثناة من هذه الإجراءات.

وكانت قد دعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أمس الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المتخذة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مضيفة: "إننا سننجح بالانضباط والتعقل والترابط والتفاؤل"، وقالت ساكيلاروبولو التى اختارت التواصل مع المواطنين اليونانين عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني: "إن الطريق الوحيد لحماية من نحب وأبناء وطننا هو البقاء بعيدا عنهم، نتبع بأمانة التعليمات بشكل جماعى وكذلك بشكل فردى وكذلك توجيهات العلماء والسلطات، مؤكدة أنها تتبع تلك التعليمات".

 


كورنا

اليونان

الصحة اليونانية

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