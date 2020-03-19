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الصحة: المحافظون ملتزمون بتطهير المنشآت الحكومية والخاصة طوال فترة الحجر الصحى

الخميس، 19 مارس 2020 02:11 م
الصحة: المحافظون ملتزمون بتطهير المنشآت الحكومية والخاصة طوال فترة الحجر الصحى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المحافظين فى المحافظات التى تم فرض الحجر الصحى على العاملين بالمنشآت السياحية بها ملتزمون بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من أنها غير ناقلة للعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن عملية التطهير ستتم وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استخدام وخلط واحد لتر كلور على 9 لترات مية، مع استخدام الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، ومواتير الرش، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كلور تركيزه 5 %، مشيرة إلى أنه تم تجهيز العيادات والأطقم الطبية اللازمة لعمليات الحجر فى المحافظات كأكبر معسكر للحجر الصحى فى مصر، مشيرة إلى أن فرق التقصي لاتزال تقوم بدورها حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنها وجهت وزارة التنمية المحلية، بناءً على تقارير التقصي الوبائي في الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بفرض الحجر الصحي على العاملين في المنشآت السياحية في 4 محافظات، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وقالت وزارة الصحة والسكان: بناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين في المحافظات الأربعة، سيتم تشديد إجراءات الحجر الصحي وتنفيذها على العاملين بالمنشآت السياحية في هذه المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لن يسمح لجميع العاملين بالمنشآت السياحية بمغادرتها قبل 14 يوما، هي فترة حضانة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم، ومن تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي والمتابعة الدائمة، لبيان ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، وقالت وزارة الصحة أن إيقاف حركة الطيران والسياحة سيجعل هذه الطواقم السياحية تغادر إلى محافظاتها الأصلية، وهو ما يمثل خطورة على نقل المرض لباقي المحافظات إذا كان بين هذه الأطقم مصابون.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم وقف السياحة الداخلية الوافدة من 23 محافظة إلى الـــ 4 محافظات محل الحجر الصحي، منعا لنقل أي عدوى من العاملين بالمنشآت السياحية على أن تكون مدة المنع 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.

 


الصحة

كورونا

الحجر الصحي

فيروس كورونا

المحافظات

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