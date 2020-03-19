الصحة الكويتية: رصد 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 148

كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 148 حالة، منوها بوجود 3 حالات حرجة تتلقى العلاج فى العناية المركزة ، فضلا عن 574 حالة أنهت إجراءات الحجر الصحى.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، أعلن أمس أن بلاده سجلت 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفاع إلى 142 حالة، وتم شفاء 15 حالة منها ويوجد 127 حالة مصابة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ومنها 4 حالات داخل العناية المركزة.

وأضاف الدكتور عبد الله السند خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة الكويتية للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن 9 حالات خرجت من الحجر الصحى بعد إتمام عملية الفحص الخاص بها ليكون إجمالى عدد الحالات التى غادرت الحجر الصحى في البلاد 573 حالة.

فيما أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، أمس الأربعاء، عن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن إجمالى عدد المتعافين من هذا الفيروس داخل البلاد وصل إلى 15 حالة.