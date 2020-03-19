اليوم السابع
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الصحة الإيرانية: تسجيل 6 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا كل ساعة

الخميس، 19 مارس 2020 11:56 ص
الصحة الإيرانية: تسجيل 6 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا كل ساعة كورونا فى ايران
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن البلاد تشهد تسجيل 6 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا كل ساعة.

 

وتجاوزت حصيلة وفيات وباء كورونا المستجد (كوفيد19) فى إيران الـ 1000 شخص، ووفق إعلان وزارة الصحة الإيرانية ارتفعت الوفيات إلى 1135 وبلغت الإصابات 17 ألف 361 شخصا، وحالات الشفاء 5710 وفقا لآخر إحصائية أعلنتها الوزراة الإيرانية فى واحدة من أكثر الدول تضرراً من الفيروس، بينما تقول المعاضة الإيرانية على مواقعها المختلفة أن حصيلة الوفيات تجاورة الـ 2000 حالة.

 

ورغم فتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله على خامنئى بعدم السفر "إلّا للضرورة"، للوقاية من فيروس كورونا وتشديده على  على ضرورة اتباع التدابير المتخذة من قبل وزارة الصحة و"لجنة مكافحة كورونا، حذرت تقارير صحيفة إيرانية من تجاهل الإيرانيين للتحذيرات والدعوات للإبقاء فى منازلهم، وقالت صحيفة آرمان ملى الاصلاحية، أنه فى الوقت الذى تعلو فيه التحذيرات للبقاء فى المنازل، فان الإيرانيين لن يبقوا فى منازلهم وهم بذلك يستهيون بفيروس كورونا.

 


ايران

كورونا

فيروس كورونا

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