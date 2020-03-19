الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع مصابى كورونا لـ573 حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 573 مصابًا غالبيتهم بحالة جيدة.

وجاء في بيان للوزارة أن 540 مصابًا وصفت حالتهم بالطفيفة، بينما وصفت إصابة 13 آخرين بالمتوسطة و6 بحال الخطر، في حين تم شفاء 14 مصابًا.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية قد أعلنت عن وجود 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أسرى سجن "مجدو"، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت عن كشف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، 3 منهم في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5 ، حيث التقى الأسرى الأربعة معا بأسير آخر كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

ونقلت وكالة "سما"، ظهر اليوم الخميس، عن "نادي الأسير" أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن، وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن.

وأكد "نادي الأسير" أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجَّانين والمحققين الذي يشكلون خطرا على مصيرهم قبل انتشار الفيروس، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة، والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية.

وقال في البيان إن نادي الأسير حذر سابقا من انتقال العدوى إلى السجون بسبب حالة اللامبالاة، التي أبدتها إدارة السجون الإسرائيلية.