اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزى

الخميس، 19 مارس 2020 06:32 م
السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزى البنك المركزى السودانى
الخرطوم (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب رئيس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الخميس إنه قرر تعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي، عين رئيس الوزراء أيضا محمد أحمد بشرى بدوى نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي.

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزى انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وأعلن محافظ البنك المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم فى تعميم (صحفي) أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.

 

وأشار المحافظ حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور، ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أى علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.

 

 


السودان

اخبار السودان

محافظ جديد للبنك المركزى السودانى

الأوضاع فى السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة