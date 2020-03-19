"السلام بالعين" عادة تراثية بسيناء تتحول لمبادرة توعوية للوقاية مِن كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

"السلام بالنظر السلام بالعين يالربع"، عبارة توارثها بدو سيناء، وأصبحت من تراثهم الشفاهي المتوارث ، وتعنى أن السلام بدون مصافحة أثناء قدوم الشخص على مجموعة مشغولين أوعددهم كبير، أو من بينهم خصم له ، وبمجرد ترديدها يعفى الجلوس من الوقوف والمصافحات باليد او الأحضان .

هذه العبارة أصبحت عنوانا لمبادرة شعبية أطلقها شباب بسيناء على مواقع التواصل، للحث على أن يكون السلام فى زمن كورونا بالعين ، بدل تلامس الأيادى كإجراء احترازى صحى .

وقال إبراهيم عيد المطيرات أحد الشباب من قرية الجفجافة بوسط سيناء: تم إطلاق مبادرة وهاشتاج "السلام_نظر_يا_الربع" ، كمبادرة طيبة من تراث بدو سيناء للوقاية كورونا ، مضيفا أن المبادرة هي عبارة عن عدم المصافحة وكثرة السلامات والاتصال المباشر مع الأشخاص .

وقال نوجه رساله للكل ونقول : " إذا قابل أحدكم الأخر أو حل ضيفا علي ديوان أحد يقول السلام ،نظر يا الربع وحد الله ما حد يقوم، وأخذها بطريقه فكاهية مع شرح للناس طرق الوقاية وخطورة الموقف من هذا الفيروس الذي يجوب العالم في الوقت الحالي"

وتابع: نستهدف من المبادرة استخدام التراث وعادات صحية متوارثة لمواجهة كورونا ، واستهداف ابناء القبائل فى مصر وكل مكان وأملنا ان ينشروها فيما بينهم وألا يعتبروها تعالي وكبر فيما بينهم ولكن للوقاية فقط .

وفى سياق متصل شهدت مجالس ودواوين بدو سيناء تراجعا فى أعداد روادها، وفضل كثيرا منهم التزام بيوتهم بديلا عن المجالس التى يعتادون الجلوس فيها كل مساء كما تراجعت أعداد الحضور فى الأفراح والمناسبات العامة كأجراء احتياطى التزم به الأهالى لمنع الاختلاط تجنبا لنقل أى عدوى محتملة .

صورة تعبيرية لبدو سيناء

صورة تعبيرية لبدو سيناء