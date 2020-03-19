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السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 ص
السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تعمل على تقليل التكدسات الموجودة بالمحطات والقطارات من خلال زيادة أعداد القطارات خصوصًا بخطوط الضواحى والخطوط الفرعية فى أوقات الذروة، وكذلك زيادة المداخل بكل محطة حسب كثافة الركاب عليها.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث ينفذ الحملة عمال النظافة بالسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصًا القطارات العادية، ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقون إلى تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات، التى جرى  لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى جرى الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزًا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكدة يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه يجرى تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات)، وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة، ويتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة، وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دورى ومستمر، مع تطهير أماكن التجمعات للمواطنين، واستمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه، وكذلك الإجراءات المتبعة لمجابهته.


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