الرئيس الإيرانى يأمر بإغلاق جميع المحال والمراكز التجارية لمدة 15 يوما

قرر الرئيس الإيراني حسن روحانى اليوم الخميس ، إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية غير الضرورية في عدد من المحافظات لمدة 15 يوما ، جاء ذلك بحسب ما ذكرته سكاى نيوز الإخبارية ، وأعلنت إيران ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 1284 بعد تسجيل 149 حالة جديدة، ووصف مسؤول بالإدارة الأمريكية، ما يحدث في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بأنه "تشيرنوبيل إيران"، في إشارة إلى كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا العام 1986، وما خلفه من آثارا طالت الآلاف.

وكشف المسؤول، الذى لم تفصح سى أن أن عن اسمه، عن استخدام وزارة الخارجية الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الإيرانيين على مشاركة المعلومات مع الإدارة الأمريكية، سواء عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الانترنت، واصفا إياها بوسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع شعب البلد.

وعلق مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لـCNN: "الرسالة التي نبعث بها هي أننا نريد قصصكم ومقاطع الفيديو، نريد رؤية ما يحصل وسنشاركها معكم، لأن النظام الإيراني لا يسمح لكم برؤية ذلك بأنفسكم".