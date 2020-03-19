اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 01:50 م
خالد صلاح
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الذهب العالمى يتراجع فى تعاملات متقلبة مع تغطية الإسراع للسيولة على محاولات التحفيز

الخميس، 19 مارس 2020 12:40 م
الذهب العالمى يتراجع فى تعاملات متقلبة مع تغطية الإسراع للسيولة على محاولات التحفيز الذهب العالمى
رويترز

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تراجع الذهب العالمى في تعاملات متقلبة اليوم الخميس، بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم.
 
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1480 دولارا للأوقية، ونزل المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.
 
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1481.70 دولار.
 
وسجل الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات وواجهت الأسهم صعوبات في إيجاد موطئ قدم بينما ظلت المخاوف إزاء التفشي تخيّم على إجراءات التحفيز التي دشنتها حكومات وبنوك مركزية في أنحاء العالم.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من 5% في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطا 2.2 %إلى 610.52 دولار.
 
وحومت الفضة بالقرب من أدنى مستوى في 11 عاما والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4 %إلى 11.93 دولار للأوقية.

الذهب العالمى

فيروس كورونا

الاقتصاد العالمي

البلاديوم

ذهب

سبائك ذهب

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