"الدفاع الروسية": مقتل جنديين تركيين خلال اشتباكات مع مسلحين فى سوريا

ماجد تمراز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكريين تركيين اثنين، باشتباكات مع مُسلحين على الطريق "M4" شمال غرب سوريا.

وكان قد انفجرت عبوتين ناسفتين برتل عسكري للقوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب – بحسب موقع العربية - وأفاد المرصد بأن الهجوم أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف القوات التركية وأنباء عن مقتل عنصر، عقب ذلك توجهت أرتال عسكرية تابعة للجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام إلى مكان الاستهداف الذي تعرض له الجنود الأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي.

يأتي ذلك تزامنا مع قيام القوات التركية بتمشيط المنطقة، وسط اتهامات لتنظيم حراس الدين الموالي للقاعدة بتنفيذ الهجوم، فيما اتهمت روسيا الفصائل المسلحة شمال غرب سوريا بعدم احترام الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية إن المسلحين في إدلب لا يلتزمون بالاتفاق، كما اعتبرت أن تلك الفصائل أعادت التسلح، وتشن هجمات مضادة على قوات النظام السوري.