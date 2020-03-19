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الداخلية تغلق عددا من المقاهى لمنع الاختلاط والتصدى لفيروس كورونا..صور

الخميس، 19 مارس 2020 05:09 م
الداخلية تغلق عددا من المقاهى لمنع الاختلاط والتصدى لفيروس كورونا..صور الداخلية تغلق عددا من المقاهي لمنع الاختلاط والتصدي لكورونا
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

حملة امنية
حملة أمنية

وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهوريةـ وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

 

رجال الامن
رجال الأمن

جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

 

رجال الامن
رجال الأمن

 

شيش
شيش

 

مداهمة كافتيريا
مداهمة كافتيريا

 

مقاهى
مقاهى

 


مقاهي

المقاهي

شيشة

غلق المقاهي

كورونا

فيروس كورونا

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