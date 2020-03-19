الداخلية تغلق عددا من المقاهى لمنع الاختلاط والتصدى لفيروس كورونا..صور

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.



حملة أمنية

وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهوريةـ وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.



رجال الأمن

جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.



رجال الأمن



شيش



مداهمة كافتيريا