الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

كتب محمود عبد الراضي

عقمت وطهرت وزارة الداخية المواقع الشرطية خاصة التى تقدم خدمات جماهيرية، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وفى إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات إحترازية لمجابهة خطر فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية وجهت حملات مكبرة استهدفت المراكز التعليمية لغلقها، ومراقبة الأسواق، ومنع محتكري السلع الغذائية وبيع الكمامات مجهولة المصدر، فضلاً عن ضبط مروجي الشائعات عن فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم إستهدافها وغلقها على مدار أربعة أيام 7597 مركز تعليمي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية، والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وبدورها، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 271 قضية متنوعة، بينها ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "6,040 آلاف عبوة "كمامة" - 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات" فضلاً عن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات "104,477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121,081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاى".

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن ، والمتداول بالأسواق عن ضبط 89 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "9,250 آلاف قطعة "ماسك، جوانتى" – 7,432 آلاف عبوة "مطهرات"- 900 قطعة "كمامات، وضبط 163 قضية سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات "1,393 عبوة سجائر- 9,940 طن "سكر، زيت طعام، أرز، مكرونة"- 2,616 عبوة "خل، زيت زيتون، عسل"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وإنطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإثارية لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس كورونا بشكل واسع فى مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته بغرض إثارة الرأى العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.