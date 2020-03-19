الداخلية تعقم وتطهر السجون وأقسام الشرطة لمواجهة فيروس كورونا..صور

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، أعمال التعقيم والتطهير بكافة المبانى والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، فى إطار الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، والتى من بينها تنفيذ حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.

وقامت وزارة الداخلية، بتنفيذ خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع قطاعاتها، حيث دفعت الوزارة بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى والمنشآت الشرطية خاصة التى تشهد ارتياداً جماهيرياً، شملت قطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسام الشرطة والسجون، وذلك لضمان التعقيم والتطهير اللازم بتلك المواقع بما يحقق السلامة للمواطنين المترددين عليها والعاملين بها.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الوطنية لوزارة الداخلية، والتى تراعى فيها إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامتهم فى كل موقع شرطى يتوجهون إليه للحصول على الخدمات الشرطية.