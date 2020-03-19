"الحماية المدنية " تسيطر على حريق بمخزن كرتون بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة علي حريق محدود نشب مساء اليوم ، بمخزن كرتون بمدينة بلبيس طريق عبد المنعم رياض، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر فى الأرواح ، وتم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن كرتون بدائرة مركز بلبيس، وأنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلي، وتم السيطرة علي الحريق وتبين أنه حريق محدود، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق متصل أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية بالشرقية، مساء اليوم، 12 شخص محتجزين داخل عقار مكون من خمسة طوابق بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، بعد إنهيار سلالم العقار من الطابق الثاني إلي الرابع مما تسبب في حجز المقيمين بالطوابق من الثاني إلي الخامس، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإستخراجهم وتم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بإنهيار سلم عمارة بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث بمركز بلبيس، بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، والعقيد مصطفي رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس،كما أنتقل ضباط الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وسيارات الإسعاف، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإنقاذ المواطنين المقيمين بالعقار وعددهم 12 شخص وتم إخراجهم.