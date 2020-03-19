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الحماية المدنية بالشرقية تنقذ 12 شخصا بعد انهيار سلالم عقار بمدينة بلبيس

الخميس، 19 مارس 2020 07:42 م
الحماية المدنية بالشرقية تنقذ 12 شخصا بعد انهيار سلالم عقار بمدينة بلبيس حماية مدنية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية بالشرقية، مساء اليوم، 12 شخص محتجزين داخل عقار مكون من خمسة طوابق بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، بعد إنهيار سلالم العقار من الطابق الثاني  إلي الرابع مما تسبب في حجز المقيمين بالطوابق من الثاني إلى الخامس، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية واستخراجهم وتم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بإنهيار سلم عمارة بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث بمركز بلبيس،  بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، والعقيد مصطفي رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس،كما أنتقل ضباط الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وسيارات الإسعاف، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإنقاذ المواطنين المقيمين بالعقار وعددهم 12 شخص وتم إخراجهم.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بشن حملات مكبرة لغلق المطاعم والكافيهات،  وقال  اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيسبمحافظة الشرقية، إنه تم شن حملات مكبرة من قبل مجلس المدينة، وبالتنسيق معالأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، برئاسة العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطةبلبيس، والعقيد مصطفي رشاد، نائب المأمور، وشرطة المرافق، وتم  غلق 16 كافيه و8 مقاهي، ومصادرة 363 شيشة عليمستوي المركز،  وغلق جميع القاعات بنطاقمركز بلبيس وعددها 11 قاعة،  وغلق سناترالدروس الخصوصية وعددها 29 سنتر،، وذلك في  في محاوله لمنع التجمعات الكبيره التي تنقل من خلالهاالعدوى وخوفا من إنتشار فيروس كورونا.

 

 

 


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مركز شرطة بلبيس

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