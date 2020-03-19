اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة: كمية الأمطار من 12 – 14 مارس بلغت 8 أضعاف أمطار عام 2015

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 م
الحكومة: كمية الأمطار من 12 – 14 مارس بلغت 8 أضعاف أمطار عام 2015 الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-تنفيذ 14 مشروعاً لمواجهة أخطار السيول بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 1.25 مليار جنيه

 
 
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الآليات التي تعاملت من خلالها الوزارة مع موجة السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال الفترة من (12 – 14) مارس الجاري. 
 
وأشار الوزير إلى أن التعامل بدأ من خلال التنبؤ بموجة السيول قبل حدوثها بـ 5 أيام، وخلال الأزمة، تم تشكيل فريق للتعامل معها من خلال التواجد في المواقع، وكذا من خلال تفعيل 9 مراكز للطوارئ علي مستوي الجمهورية على مدار الساعة، موضحاً أن المخرات التي وردت إليها السيول قائمة في محافظات:  المنيا، بني سويف، الفيوم، القاهرة، الجيزة، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، ومرسى مطروح. 
 
وأضاف أن كميات المياه التي استقبلتها أحواض مخرات سيول بالوادي والدلتا خلال الفترة من (12-14) مارس الجاري وصل معظمها  لنهر النيل، موضحاً أن كمية الأمطار التي سقطت خلال هذه الفترة بلغت 8 أضعاف الامطار التي شهدتها مصر عام 2015. 
 
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير صوراً من التعدي بإلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتطهير مخرات السيول وتطهير وتعميق المصارف، فيما يجري اتخاذ إجراءات طويلة المدى تتمثل في تأهيل محطات الرفع، وتنفيذ منشأت حماية، وأعمال حماية الشواطيء. 
 
وتطرق وزير الري إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من مخاطر السيول، والتي ساهمت في حماية منشآت واستثمارات تزيد قيمتها على تريليوني جنيه.
 
واستعرض الوزير مشروعات الخطة العاجلة بغرب الدلتا لمواجهة أخطار السيول والتي تشمل تنفيذ 14مشروعاً تم تمويلها من صندوق تحيا مصر لمواجهة أخطار السيول بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 1.25  مليار جنيه،  وتشمل إنشاء 4 محطات رفع هي: الخيرى – الدشودى – شريشرا – تروجا)، وأعمال إنشاء مرسى للصيادين بالمكس، وتغطية مصرف تعمير الصحاري، وإنشاء وتطهير مجرور مصرف إدكو في بعض المسافات، وإنشاء كوبرى خرسانة مسلحة على مصب مصرف القاهر،  وانشاء بربخ بالدفع النفقى الهيدروليكى لمصب مصرف تعمير الصحارى (1) أسفل ترعة مريوط لتدعيم السحارة القديمة.
 
وفيما يتعلق بأعمال حماية الشواطئ، قال الوزير إنه تم تنفيذ أعمال بطول 42.6 كم بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تمت حمايتها نتيجة لتنفيذ تلك الأعمال 30.8 مليار جنيه، ومن  المناطق التي استفادت بشكل ملحوظ من حماية الشواطيء؛ منطقة طابية العبد الأثرية بالبحيرة، ومنطقة السقالات أمام القوات البحرية، والشاطيء أمام مكتبة الإسكندرية، ومنطقتي الأبيض وكليوباترا بمطروح، وبوغاز آشتوم الجميل ببورسعيد.

الرى

السيول والامطار

الحكومة

مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة