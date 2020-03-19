الحكومة توقع عقد المستشار المالى للإستثمار فى محطات الكهرباء

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل توقيع عقد المستشار المالي لإعداد دراسات الاستثمار في إحدي محطات الكهرباء المنفذة عن طريق سيمنس العالمية.

وتم التوقيع بين الشركة القابضة لكهرباء عنها المهندس جابر الدسوقي ، رئيس الشركة مصر ، وعن بنك "إتش إس بى سى" البريطاني حلمي غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للبنك.