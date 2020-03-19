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الحكومة توقع عقد المستشار المالى للإستثمار فى محطات الكهرباء

الخميس، 19 مارس 2020 03:31 م
الحكومة توقع عقد المستشار المالى للإستثمار فى محطات الكهرباء جانب من التوقيع
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل توقيع عقد المستشار المالي لإعداد دراسات الاستثمار في إحدي محطات الكهرباء المنفذة عن طريق سيمنس العالمية. 
 
وتم التوقيع بين الشركة القابضة لكهرباء عنها المهندس جابر الدسوقي ، رئيس الشركة مصر ، وعن بنك "إتش إس بى سى" البريطاني حلمي غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية للبنك.
 
 
وفى وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع شركة "شنايدر الكتريك" لتنفيذ (10) مراكز تحكم إضافية، وذلك وفقاً للأسعار والتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وممثلى شركة "شنايدر الكتريك"، مؤخراً، بحيث يصل عدد مراكز التحكم التى سيتم تنفيذها من جانب الشركة إلى 14 مركزاً، هذا إلى جانب مركز آخر يتم إقامته من قبل شركة "جنرال إلكتريك".
 
جانب من التوقيع (1)
 
جانب من التوقيع (2)
 
جانب من التوقيع (3)
 
جانب من التوقيع (4)

 

 


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