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الحكومة تجدد نفى شائعة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

الخميس، 19 مارس 2020 01:43 م
الحكومة تجدد نفى شائعة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباءً بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة فى وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.

 

وأعاد المركز التأكيد على أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سارى لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات فى موعدها المقرر.


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