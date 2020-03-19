اليوم السابع
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الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمستخدمى أجهزة تقوية محمول مهربة

الخميس، 19 مارس 2020 02:00 ص
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمستخدمى أجهزة تقوية محمول مهربة أجهزة تقوية المحمول - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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يتسبب استخدام البعض لأجهزة تقوية خدمات المحمول غير المطابقة للمواصفات أو التي تدخل البلاد بشكل غير شرعي في مشكلات تتعلق بحدوث تداخل في الترددات وبالتالي التأثير على جودة الخدمة فى المنطقة المستخدمة بها، ولا يعلم الكثيرون أن مستخدمي هذه الأجهزة يقعون تحت طائلة قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ففي المادة رقم 77 ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48)  من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1.استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها بالداخل.

2.حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية المرخصة وبما لا بخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

وتوفر شركات المحمول العاملة في السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت مؤشرات الربع سنوية للاتصالات والتكنولوجيا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، كشفت خلاله عن وصول إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت الى نحو 103.23 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو102.18 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول الى 94.90 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 94.59 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018، وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى يوليو – سبتمبر 2019.

وبلغ إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت نحو 8.42 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 7.59 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.06 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 18.98 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 5.08 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 26.78%.

وبلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الحضر نحو 6.53 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 5.99 مليون خط بنهاية الفترة يوليو – سبتمبر 2018، فى حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت فى الريف نحو 1.89 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 1.60 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.

وارتفع إجمالى عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL الى 7.12 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 6.21 مليون مشترك بنهاية الفترة من يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 0.91 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 14.6.%

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 38.17 مليون مستخدم بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 وذلك مقارنة بنحو 33.34 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عدد مشتركي Modem USB 3.56 مليون مستخدم خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019 وذلك مقارنة بنحو 3.36 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

 


أجهزة تقوية المحمول

الأجهزة المهربة

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جهاز تنظيم الاتصالات

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