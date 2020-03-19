اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:49 م
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الجيش اليمنى يحرر مواقع فى الجوف ويلقى القبض على 15 حوثيا

الخميس، 19 مارس 2020 07:20 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع فى الجوف ويلقى القبض على 15 حوثيا عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، عدداً من المواقع التى كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثى فى منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) عن مصدر عسكرى قوله "إن أبطال الجيش شنوا هجوماً واسعاً على مواقع مليشيات الحوثى فى جبهة الوجف باليتمة، تمكنوا خلاله من التقدم، وتحرير عدد من المواقع التى كانت تسيطر عليها عناصر المليشيات".

وأضاف المصدر "أن معارك عنيفة استمرت لساعات تمكنت خلالها قوات الجيش من إلحاق الهزيمة بعناصر المليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد".

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش غنمت 3 أطقم وأسلحة مختلفة تابعة للمليشيات وتمكنت من أسر أكثر من 15 عنصراً حوثياً بينهم قيادى حوثي، لافتاً إلى أن قوات الجيش لا تزال تنفذ عملية تمشيط واسعة وتلاحق فلول مليشيات الحوثى الانقلابية وتستكمل تطهير المواقع المحررة وتأمينها.

 


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