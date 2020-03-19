اليوم السابع
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الجيش السورى يقضي على مجموعة لمرتزقة لـ"أردوغان" خرقت اتفاق وقف القتال

الخميس، 19 مارس 2020 03:53 م
الجيش السورى يقضي على مجموعة لمرتزقة لـ"أردوغان" خرقت اتفاق وقف القتال اردوغان
كتب كامل كامل

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هاجمت مجموعات إرهابية مدعومة من نظام أردوغان مواقع للجيش السورى على محور قرية حزارين وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة هاجمت قبل ظهر اليوم بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

ولفت الوكالة السورية إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب.

وأكدت أن خارطة السيطرة في المنطقة لم تتغير بعد الهجوم.

ومنذ تطبيقه في السادس من الشهر الجاري خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف على المناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.

 

 

 


سوريا

الجيش السورى

مرتزقة اردوغان

المجموعات الارهابية

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