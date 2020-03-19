اليوم السابع
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التنمية المحلية: تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهى والنوادى فى المواعيد المحددة

الخميس، 19 مارس 2020 05:09 م
التنمية المحلية: تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهى والنوادى فى المواعيد المحددة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن بدء جميع المحافظات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة ، وتحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
 
وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد اللواء محود شعراوى ،على جميع القيادات المحلية بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين ، لافتاً إلى اتخاذ المحافظات لكافة الاجراءات الاحترازية التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من أماكن تجمعات المواطنين نظراً لما يمثله من خطورة بالغة ويلعب دوراً فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى.
 
وفى السياق ذاته، وجه اللواء محمود شعراوى ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة التنسيق مع غرفة عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والتى بدأت اليوم الخميس لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا وإعداد تقارير أولاً بأول بجهود المحافظات فى تنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن .
 
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزارء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى مواعيد محددة التى أعلنها رئيس الوزراء ، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن .
 
ومن ناحية أخرى وفي ضوء تنفيذ جهود الدولة للاهتمام بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الأعاقة السمعية لإتاحة المعلومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا لهذه الفئة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .
 

 



 


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مجلس الوزراء

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غلق المولات

اخبار مصر

كورونا

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