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التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

الخميس، 19 مارس 2020 01:02 ص
التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن معظم طلاب الثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارة الورقية فى مدارسهم قبل قرار تعليق الدراسة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الاستمارة الورقية سيجرى إتاحة تسجيل الاستمارة لهم عقب عودة الدراسة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه لن يضار أى طالب لم يسجل الاستمارة الورقية فى المدرسة التابع لها، مشيرة إلى أنه فترة تسجيل الاستمارة الورقية يمتد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب وكلمة السر" التى يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرى مدارس الثانوى العام بتقديم الإرشاد والدعم الفنى للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة من خلال: ."http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/"

وكانت الوزارة أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019، 2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية، والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبين عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدمون باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012-2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية، وجرت مناظرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.


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