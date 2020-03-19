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التعليم تعلن تفاصيل الدراسة والامتحان بالترم الثانى بعد قليل

الخميس، 19 مارس 2020 07:53 م
التعليم تعلن تفاصيل الدراسة والامتحان بالترم الثانى بعد قليل التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل فى بيان رسمى تفاصيل الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسى الثانى وخطة التعلم عن بعد.
 
كان  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.
 
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.
 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
 
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقي الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
 
قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباءً بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة فى وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
وأعاد المركز التأكيد على أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سارى لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات فى موعدها المقرر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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