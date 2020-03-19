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التعليم: الطلاب يتواصلون مع مسئولى التكنولوجيا لتسهيل دخولهم لبنك المعرفة

الخميس، 19 مارس 2020 01:11 ص
التعليم: الطلاب يتواصلون مع مسئولى التكنولوجيا لتسهيل دخولهم لبنك المعرفة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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طالبت المدراس الثانوى من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ضرورة التواصل مع مسئولى التطيور التكنولوجى فى المدارس لتسهيل دخولهم على بنك المعرفة المعرفة المصرى وآلية التعامل مع التابلت خاصة طلاب الصف الأول الثانوى نظرا لحداثة استلامهم للأجهزة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة التعلم عن بعد قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازى من فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك خطة تتعلق بالمناهج الدراسية والامتحانات والمعلمين والإدارة المدرسية، تم توجيه المديريات والمدارس بتفعيلها مباشرة حرصا على مصلحة الطلاب في الحصول على دروسهم والمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسى الثانى.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير، أنه يتم إعداد مسابقة على مستوى المديريات التعليمية ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسة التدريس من خلال التطبيق الإلكترونى على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة، مشيرا إلى أنه سيكون كل مدير مدرسة مسئول مسئولية تامة نحو التأكد من التحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمى الصف ويتخذ من التدابير ما يضمن ذلك، مع إعداد جدول زمنى معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر تطبيق إلكترونى.

وأشار نائب الوزير إلى أن كل معلم يقوم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد على أن يقوم أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقنى لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بالتدريس لها وفق الخطة الرسمية على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

 


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