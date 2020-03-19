"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الخميس، هو آخر يوم لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات حج الجمعيات.



وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد قررت مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 19 مارس الجارى، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وجاء ذلك فى ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.



وكان أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن، قد أكد أنه جار تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام، وأن يكون العضو مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب" عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وأن يكون المتقدم أيضًا قادرًا على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.



إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارًا من عام 2015 فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة، ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.