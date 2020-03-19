اليوم السابع
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خالد صلاح
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التحاليل الطبية قبل إنقاص الوزن ضرورة لا غنى عنها.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الخميس، 19 مارس 2020 11:57 ص
التحاليل الطبية قبل إنقاص الوزن ضرورة لا غنى عنها.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد دكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل
تقرير خاص

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كثيرون ينقصون أوزانهم سواء مع أطباء تغذية أو بدون متابعة مع أى طبيب دون إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية التى من خلالها يتم إنقاص وزنه دون التعرض لأى مشاكل صحية.

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، تؤكد فى التقرير التالى أهمية اجراء الفحوصات الطبية.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"اليوم السابع" أن إنقاص الوزن بدون التعرف على ما يحتاجة الجسم من فيتامينات تعرض المريض للعديد من المخاطر الصحية الجسيمة، وهناك بعض المرضى مصابين بالغدة الدرقية والتى تؤثر حتما على إنقاص وزنهم فلابد من اجراء جميع التحاليل الخاصة بها حتى يتم وصف الطريقة التي من خلالها يستطيع هذا المريض انقاص وزنه.

وأشارت إلى أن هناك جهاز موجود فى أغلب الصيدليات حاليا والذى يقيس جميع عناصر الجسم فيتم من خلاله التعرف على نسبة الدهون الموجودة فى الجسم وأماكن تواجدها، ومن خلال ذلك يتم التعامل مع هذا المريض وننجح فى إنقاص وزنه دون تعريضه لأى مشاكل صحية.

4 نصائح هامة لمريض السمنة قبل البدء في انقاص وزنه
4 نصائح هامة لمريض السمنة قبل البدء في انقاص وزنه

وفى السياق ذاته أكدت أنها تتعامل مع مرضى السمنة بطريقة (التخسيس أون لاين) والذى ربما يكون غريب على المجتمعات العربية لكنه ليس غريبا على المجتمعات الغربية، فالتخسيس أون لاين منتشر فى أمريكا ولقد اتبعت طريقة دكتور "أوز" الشهيرة، ودعونا نتفق على شىء فى غاية الأهمية من منا ذهب إلى دكتور التغذية في العيادة وقام بالكشف عليه بالسماعة، طريقة اي دكتور تغذية تعتمد على مجموعة من المعلومات المدونة، مكتوبة او مسموعة، فالمريض عبارة عن مجموعة معلومات سواء قام المريض بإخبارها لطبيب التغذية بنفسه او ارسالها له عن طريق السوشيال ميديا، لذلك فانا اقوم بالتعرف على المريض من خلال الطول والوزن والعمر، مع اجراء بعض التحاليل الطبية اللازمة كما ذكرت، وذلك لان كل كورس علاجي يتناسب مع فئة عمرية محددة، فلكل فئة عمرية وكل حالة صحية كيفية التعامل معها، فالتخسيس اون لاين ما هو الا التعرف على مجموعة من المعلومات التي يرسلها لي مريض السمنة وبناءاً على هذه المعلومات استطيع تشخيص حالة المريض، ثم بعد التشخيص اقدم له كورس من الادوية العلاجية المخصصة لهذه الحالة، واخيرا المتابعة مع المريض للوصول الي افضل النتائج.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

 

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

 

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل

 

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