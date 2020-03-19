البورصة المصرية تخسر 17مليار جنيه فى 20 دقيقة.. ومؤشؤها يتراجع بنسبة 5.76%

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 17 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.76% ليصل إلى مستوى 8252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.88% ليصل إلى مستوى 1118 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.9% ليصل إلى مستوى 9233 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 3110 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.74% ليصل مستوى 803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.37% ليصل إلى مستوى 887 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات البنك التجارى الدولى، الشمس للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، 26 ألف سهم، 150 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 21 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 200 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 2.8 مليون سهم، 1.171 مليون سهم، 8 ملايين سهم، على التوالى، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، حديد عز، 230 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 6464 سهم.