اليوم السابع
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البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الخميس، 19 مارس 2020 12:19 م
البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15% يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن البنك الأهلى قرر طرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%، يصرف شهريًا، على أن يبدأ الطرح يوم الأحد القادم.
 
وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
 
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته، إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

البنك الأهلى

أعلى فائدة فى مصر

البنك المركزى

أسعار الفائدة

اليوم السابع بلس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

الله يبارك فيكم اجعلوها عن طريق النت بلاش تجمعات

طبعا الناس ها تهجم علي فروع البنك و اختلاط و عدوه و كرونا  هل تم عمل حساب امور مثل هذه  لازم تكون عن طريق النت بدون تجمعات نموذج يملاء عن طريق سيستم البنوك تحويلات بين البنوك لبنك مصر  بدون اختلاط مع الجمهور

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