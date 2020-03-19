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البحوث الفلكية يكشف مرور كويكب بحجم جبل إيفرست قرب الأرض فى 29 أبريل

الخميس، 19 مارس 2020 11:31 م
البحوث الفلكية يكشف مرور كويكب بحجم جبل إيفرست قرب الأرض فى 29 أبريل البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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تردد على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد بانه هناك كويكب عملاق سيضرب الأرض خلال الفترة القادمة، أوضح معهد الفلك برئاسة الدكتور جاد القاضى، أنه من المقرر طبقا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية فان كويكب يكاد يكون بحجم جبل إيفرست يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2)، من المقرر أن يمر الكويكب على الأرض يوم 29 أبريل الساعة 09:56 بتوقيت جرينتش، وعند هذه النقطة سيكون على بعد 3.9 مليون ميل من كوكبنا، أو حوالي 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر - ويتحرك بسرعة حوالي 8.7 كيلومتر في الثانية أو 19461 ميل في الساعة (31320 كيلومتر في الساعة).
 
ومن الجدير بالذكر ان هذا الكويكب شوهد اول مره منذ 22 عاما وإن مداره معروف جيدًا ولا توجد فرصة لحدوث تصادم على الأقل خلال القرنين المقبلين أو نحو ذلك، وفقًا لتوقعات مسار دورانه في الفضاء كما توقعتها وكالات الفضاء العالمية ومنها وكاله ناسا.
 
جدير بالذكر أيضا ان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بواسطة باحثيه ومنظار القطامية الفلكي كان قد قام باكتشاف 12 نجم متغير خلال الفترة من 2013 وحتى 2018 وتم تسجيلهم في قواعد البيانات الفلكية العالمية باسم مصر ومرصد القطامية.
 
وناشد جميع المواطنين المصريين بأن لا ينساقوا وراء تلك الشائعات. كما ان المعهد من خلال قنوات الاتصال الرسمية يفتح ابوابه للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الفلكية، كما نرحب بزيارة المواطنين لمقر المعهد الرئيسي بحلوان او مرصد القطامية الفلكي والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.
 
 

البحوث الفلكية

معهد الفلك

كوكب

ايفرست

اخبار مصرية

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