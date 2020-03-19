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البحرين تعلن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بكافة جوامع المملكة

الخميس، 19 مارس 2020 04:45 م
البحرين تعلن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بكافة جوامع المملكة الأوقاف البحرينية
كتب محمد جمال

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أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين عن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بكافة جوامع مملكة البحرين ابتداء من يوم غد الجمعة 25 رجب 1441هـ  يوافقه 20 مارس 2020 وحتى إشعار آخر على أن يستمر فتح المساجد للفروض اليومية ، سائلين الله أن يمن على مملكة البحرين بالخير ويحفظها من كل سوء .

وأعلنت البحرين أمس الأربعاء، إصابة 14 حالة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 167 حالة، وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد الاثنين، وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

يذكرأن، حذر وزير الصحة الفرنسى من أدوية مضادات الالتهاب التى تحتوى على المادة الفعالة الإيبوبروفين فى حال الاشتباه بكورونا، وكذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين للإصابة بفيروس كورونا.

 

وأكدت الصحة العمالية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج".

 

ونصحت بعدم استخدام الأدوية التى تحتوى على مادة الأيبوبرفين عند الشعور بالتعب أو الحمى وهى أعراض فيروس كورونا، لأنها تزيد من الأعراض وتسبب مضاعفات.

وتشمل الأدوية  المسكنة للألم الى تحتوى على مادة الإيبو بروفين أو ديكلو فيناك، التالى:

البروفين.

باى الكوفان.

كتافلام.

كولدى فرى.

كومتريكس.

باور كولد اند فرى كيتوفان.

فولتارين.

ديكلاك.

 


البحرين

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

مساجد

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