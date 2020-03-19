البحرين تعلن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بكافة جوامع المملكة

كتب محمد جمال

أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين عن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بكافة جوامع مملكة البحرين ابتداء من يوم غد الجمعة 25 رجب 1441هـ يوافقه 20 مارس 2020 وحتى إشعار آخر على أن يستمر فتح المساجد للفروض اليومية ، سائلين الله أن يمن على مملكة البحرين بالخير ويحفظها من كل سوء .

وأعلنت البحرين أمس الأربعاء، إصابة 14 حالة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 167 حالة، وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد الاثنين، وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.