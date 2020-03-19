اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر بالفيديو يناقش حماية كبار السن من الأزمات الاقتصادية التى يسببها كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 09:05 م
الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر بالفيديو يناقش حماية كبار السن من الأزمات الاقتصادية التى يسببها كورونا الاتحاد الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بمبادرة من الرئاسة الكرواتية، عقد مؤتمر فيديو عالى المستوى حول العواقب الاجتماعية والوظيفية لوباء كورونا،  لوزراء الاتحاد الأوروبى.
 
وناقش وزراء التشغيل والشؤون الاجتماعية التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي والعالم، وتبادلوا الآراء الخبرات بشأن طرق الآثار القادمة للأزمة.
 
وقد ترأس المؤتمر المرئي جوزيب ألاديروفيتش، وزير العمل ونظام المعاشات التقاعدية، وفيسنا بيديكوفيتش، وزير الديموجرافيا والأسرة والشباب والسياسة الاجتماعية في كرواتيا، بمشاركة نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكيس والمفوض نيكولاس شميت.
 
وتبادل الوزراء الخبرات بشأن التدابير المنفذة والمخطط لها للتخفيف من العمالة والنتائج الاجتماعية لـ COVID-19. كما نوقشت تدابير الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية التي يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للأزمة. 
 
وقدم المشاركون في المؤتمر المرئي مواقفهم وخططهم لإعادة تخصيص محتملة لأموال الاتحاد الأوروبي لمبادرات "كورونا" الجديدة ، مع الأخذ في الاعتبار الاقتراح المتعلق بمبادرة الاستثمار لمكافحة فيروس كورونا.
 
و قررت الرئاسة الكرواتية عقد مؤتمر الفيديو هذا من أجل تبادل الخبرات بين الوزراء في محاربة عواقب جائحة Covid-19 ليس فقط في أسواق العمل  لدى الاتحاد، ولكن في مجتمعاتنا الدول الاعضاء أيضًا، ومناقش سلسلة كاملة من التدابير التي تهدف إلى تأمين الوظائف والحفاظ على سلامة وصحة عمالنا. 
 
وقد اتخذت عدة دول أعضاء بالفعل تدابير بعيدة المدى للحد من انتشار الفيروس من خلال التباعد الاجتماعي. في العديد من البلدان، يتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والمطاعم والحانات مؤقتًا.
 
ويتأثر الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في أشكال غير قياسية من الاحتلال. كل هذه التغييرات، مع العواقب الصحية الأخرى لانتشار Covid - 19، والتى لها  تأثير كبير على المواطنين.
 
وقالت فيسنا بيديكوفيتش وزيرة الديموغرافيا والأسرة والشباب والسياسة الاجتماعية في كرواتيا: من المهم بشكل خاص أن نتفق جميعًا ، قدر الإمكان، على حماية جميع مواطنينا، وخاصة الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً من هذه الأزمة. يجب أن يكون هذا المؤتمر مثالاً للممارسة الجيدة في تبادل المعلومات وتوفير استجابة منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي. في هذه الأوقات الصعبة، مهمتنا هي إيجاد الحلول المناسبة، ولكن أيضًا العمل بطريقة منسقة وحازمة ومسؤولة وموحدة ".
 
وتم التأكيد في المؤتمر على  أهمية حماية جميع مواطني الاتحاد الأوروبي، وخاصة أولئك الأكثر ضعفا والمتضررين بشدة من الأزمة. من الضروري، من بين أمور أخرى، تمكين الآباء العاملين من إيجاد حلول مناسبة لرعاية الأطفال. أيضا، كما يحتاج كبار السن الذين هم مجموعة ضعيفة بشكل خاص إلى المساعدة والحماية المناسبتين.
 
ومن أجل التغلب على التحديات، يكتسي التعاون المستمر وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة.
 
 

الاتحاد الاوروبى

وزراء الاتحاد الاوروبى

فيديو كونفرانس

كورونا

مواجهة الازمات الاقتصادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يهدد الإنترنت..الاتحاد الأوروبى يطالب منصات الترفيه بـ"تخفيض الجودة"

الخميس، 19 مارس 2020 04:49 م

الاتحاد الأوروبى يتهم روسيا بإذاعة معلومات مضللة عن كورونا والكرملين ينفى

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:18 م

سفراء الاتحاد الأوروبى يعتمدون 37 مليار يورو لمعالجة آثار فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:35 م

كورونا ميتر.. 1010 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة فى 22 دولة.. والإصابات تقترب من 200 ألف.. وتعافى 5599 حالة.. والاتحاد الأوروبى يغلق حدود أوروبا الخارجية لمنع انتشار الفيروس.. وتأجيل البطولات القارية حول العالم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة