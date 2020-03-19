الإمارات.. جامعة رأس الخيمة للطب تستعد لتطبيق نظام "التعليم عن بعد"

وكالات

أكملت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بدولة الإمارات، استعدادها لتطبيق نظام "التعليم عن بعد" فى كلياتها الأربع وذلك تماشيأ مع تعليمات وإرشادات وزارة التربية والتعليم .

ووفقا لوكالة الأنباء الأماراتية، أوضح الدكتور س. جوروماهادفا راو نائب رئيس الجامعة ان أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اكملت دورات تدريبية للتعامل مع النظام الجديد مشيرا الى ان النظام سيطبق في كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة.

وقررت دولة الامارات، تعليق دخول حاملى الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى إسبوعين قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكاجراء احترازى حفاظا على صحتهم وسلامتهم

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية : -اذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، ويتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .