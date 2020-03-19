اليوم السابع
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ضمن حزمة إجراءات مواجهة كورونا..

الإمارات تحظر استخدام الشيشة فى الأماكن العامة بـ"عجمان"

الخميس، 19 مارس 2020 07:23 م
الإمارات تحظر استخدام الشيشة فى الأماكن العامة بـ"عجمان" وزارة اللصحة بالإمارات
إيمان حنا

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قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مجانية المواقف اعتباراً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس الى نهاية الشهر الحالي ، كما قررت الدائرة حظر استخدام الشيشة وما في حكمها في الأماكن العامة وذلك ضمن التدابير الوقائية الخاصة بفيروس " كورونا" وحرصا على صحة ووقاية افراد المجتمع، وفق ما نشرت البيان الإماراتية.

وقال عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ " البيان" تم إعفاء المواقف العامة في جميع مناطق الامارة ، تماشياً مع توجيهات الدولة وتطبيقاً لإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وأهمها الابتعاد عن التجمعات والالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، كما تم إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم اعتباراً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس الى نهاية الشهر.

 

وذكر أن دائرة البلدية والتخطيط توجه كافة افراد المجتمع بضرورة التوقف عن استخدام الشيشة العادية والالكترونية على اختلاف مسمياتها وانواعها في الاماكن العامة من تاريخ اليوم الخميس حتي اشعار اخر ، مؤكدا أن الدائرة ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة بحملات تفتيشية مكثفة لضمان الالتزام بهذا التعميم وستتخذ كافة الاجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة .


كورونا

الامارات

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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