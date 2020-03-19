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الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية يونيو المقبل

الخميس، 19 مارس 2020 08:16 م
الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى للنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية يونيو المقبل الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال الخرسانة لأبراج العاصمة الإدارية خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال لقائه مع برنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة DMC،  أن مساحة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة سيقام على مساحة 980 فدان، لافتا إلى أن الاحياء الستة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون تطل مباشرة على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية، وتم استخدام نوع جديد من اللاند سكيب الصحراوى لتقليل استهلاك المياه.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من النهر الأخضر ومساحتها 118 فدانا، خلال 30 يونيو 2020 ، موضحا أن نوعية الحياة بالعاصمة الإدارية ستكون فريدة من نوعها، لافتا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعمل به نحو 500 ألف عامل مصري.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن 70 ألف متر مربع من واجهات أبراج العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن واجهات معدنية، وتم استيرادها من الصين، لافتا إلى أن مصر لديها خبرات عديدة في مجال بناء الأبراج، وعلى استعداد لنقل خبرات المصريين لكافة دول العالم، وبالفعل بعض الدول طلبت ذلك.

وأضاف، أن السر في إنجاز المشروعات القومية، تتمثل في الإرادة والعزيمة والإصرار، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لإنجاز كافة مشروعات الدولة القومية في وقت قياسى.

وأوضح أن العائد من بيع وحدات العاصمة الإدارية الجديدة تدخل موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  لافتا إلى أن هيئة المجتمعات هي المنوط بها إنشاء  الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتضمن أكثر من 25 ألف وحدة سكنية.

 

 


وزاره الإسكان

العاصمه الاداريه

النهر الأخضر

العماره المصريه

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