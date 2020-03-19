اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 06:00 ص
خالد صلاح
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الإريانى: مليشيا الحوثى تستغل فيروس كورونا لقمع المواطنين وتشديد حصار تعز

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 ص
الإريانى: مليشيا الحوثى تستغل فيروس كورونا لقمع المواطنين وتشديد حصار تعز معمر الإريانى
أ.ش.أ

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‏حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، من استغلال مليشيا الحوثى الانقلابية لحالة الفوبيا العالمية من فيروس كورونا لفرض المزيد من التضييق على المواطنين، وتصفية حساباتها مع الرافضين لمخططها الانقلابي والمحافظات المحررة وفي المقدمة محافظة تعز التي عززت المليشيا من حصارها بحجة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الإرياني -في تصريح لوكالة الانباء اليمنية، الأربعاء، أن مرتزقة إيران "مليشيا الحوثي" يتخذون من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته مبررا لتنفيذ الأحكام العرفية على المواطنين وتشديد القبضة الأمنية وتقييد الحريات والتضييق على حركة المدنيين بين المحافظات وتحويل مناطق سيطرتها إلى سجن كبير في استغلال بشع وقبيح لهذا الوباء العالمي.

وأشار ‏إلى تناقض مليشيا الحوثي الصارخ ففي الوقت التي تتحدث فيه عن إجراءات احترازية لمواجهة فايروس كورونا، تحشد كل يوم المواطنين بالترغيب والترهيب لعقد اللقاءات والتنظيم لإحياء فعالياتها السياسية والدينية والتحشيد لجبهات القتال في مختلف المحافظات بمناطق سيطرتها.  


اليمن

ميلشيا الحوثى

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فيروس كورونا

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