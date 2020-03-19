الأونروا تعلن حاجتها بشكل عاجل لمبلغ 14 مليون دولار لمكافحة تفشى كورونا بين اللاجئين

كتب محمد جمال

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، فى نداء اليوم عن حاجتها وبشكل عاجل إلى 14 مليون دولار أمريكي، للتحضير والاستجابة لتفشى وباء كورونا المستجد خلال فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.



وأوجزت ألاونروا فى النداء العاجل، الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالوباء فى لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس، بالإضافة إلى الاحتياجات العادية للميزانية البرنامجية لوكالة أونروا.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن العجز المالى للعام 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليونا، وأوضح الناطق الرسمى باسم "الأونروا" سامى مشعشع، أنه بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استلمت الأونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريك، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي،مشيرا إلى أن عدة دول أكدت للأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجارى.