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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

الخميس، 19 مارس 2020 02:00 م
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى حالة الطقس
كتب محمود راغب

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أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة نسبيا على أغلب محافظات الجمهورية، مع استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى بدأ من الثلاثاء الماضى.
 
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فرص الأمطار تكون خفيفة لمتوسطة على السواحل وتمتد خفيفة على القاهرة الكبرى ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية.
 
وأوضح شاهين: نعيش فى آخر أيام الشتاء ووارد حدوث انخفاضات وارتفاعات فى درجات الحرارة ، لافتا إلى أنه هناك نشاط للرياح يزيد إحساسنا ببرودة الطقس .
 
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا ، مضيفا: يفصلنا ساعات على فصل الربيع ويجب متابعة النشرة الجوية يوميا خاصة وأن هذا الفصل معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.
 
و يشهد اليوم  الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارظ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة  تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ،   وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ،  وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا  شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة  ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
 
 
 
 
 



 


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