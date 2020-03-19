اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:03 ص
خالد صلاح
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اعرفي سبب التواء الأسنان عند الأطفال

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 ص
اعرفي سبب التواء الأسنان عند الأطفال التواء الاسنان عند الاطفال
كتبت نهير عبد النبى

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التواء الأسنان من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا الأطفال مما تؤثر على شكل الأسنان والحالة النفسية للطفل، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض المشاكل الصحية أو اتباع بعض العادات السيئة التى تؤثر على نمو الأسنان، وحسب ما ذكره موقع chop فإن هناك أسباب مختلفة لـ التواء الأسنان عند الأطفال وهى:

أسباب التواء الأسنان عند الأطفال 

1:قد يكون التواء الأسنان ناتج عن عدم تطابق حجم الفكين حيث يسبب بروز واعوجاج فى الأسنان.
2: قد يكون اعوجاج الأسنان نتيجة العوامل الوراثية أى إصابة أحد أفراد الأسرة باعوجاج الأسنان.
3:اتباع بعض العادات الخاطئة بين الأطفال تزيد من إصابتهم باعوجاج الأسنان ويعتبر أبرزها مص الأصابع والتنفس عن طريق الفم.
4: إهمال نظافة الأسنان قد يزيد من خطر الإصابة بالتوائها وعدم تناسقها، لذلك يجب أن تشجع طفلك دائما على الاهتمام بغسل ونظافة الأسنان.
5: سوء التغذية يلعب دور كبير فى عدم تناسق الأسنان أو صحتها، وخصوصا نقص الكالسيوم والفيتامينات الأخرى،  لذلك ينصح دائما بالاهتمام بالتغذية السليمة للطفل وتشجيعه على تناول الخضراوات والفواكه والأطعمة الغنية بالكالسيوم.
6:إصابات الوجه، او التعرض لصدمات وحوادث شديدة تؤثر على الأسنان وتسبب اعوجاجها.
لا بد من تشجيع أطفالك على الاهتمام بأسنانهم وحمايتها من الاعوجاج والتسوس، حيث يسبب اعوجاج الأسنان مشاكل ومضاعفات أخرى على صحة الجسم وأبرزها
مضاعفات التواء الأسنان عند الأطفال
1:يواجه الطفل صعوبة فى مضغ الطعام وتناوله مما يؤثر على نموه وحالته الصحية.
2:اضطرابات ومشاكل فى الجهاز الهضمى نتيجة عدم مضغ الطعام بشكل صحيح، ومنها المغص والإمساك والانتفاخ.
3:مشاكل والتهابات فى اللثة.
4:فى بعض الأحيان يؤثر التواء الأسنان على الكلام والنطق عند الأطفال.
5:يتعرض الطفل لمشاكل نفسية بسبب شكل أسنانه.
قد يحتاج الطفل لتدخل جراحى لعلاج اعوجاج الأسنان أو تركيب التقويم.
 

التواء الاسنان

اسباب التواء الاسنان عند الاطفال

الاطفال والتواء الاسنان

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