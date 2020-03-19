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اعترافات عاطل: استأجرت مع ابنى فيلا بالتجمع لتصنيع الأستروكس

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 ص
اعترافات عاطل: استأجرت مع ابنى فيلا بالتجمع لتصنيع الأستروكس مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف عاطل لرجال المباحث بأنه اشتراك مع ابنه في تصنيع وترويج المواد المخدرة "الأستروكس" بمنطقة التجمع الأول، بعدما استأجرا فيلا لتصنيع وتجهيز مادة الأستروكس لتكون معملاً للتصنيع مع استخدام سيارة لنقل المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بالمنطقة.

جاء ذلك بعد القبض على المتهم وبحوزته 11 كيلو بوردة أستروكس وحشيش و32 أمبول مخدر فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على ابنه.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل - مقيم بدائرة القسم، مستأجر فيلا بدائرة القسم، يتخذها مسرحًا لتصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبط والده (عاطل - مقيم بذات العنوان) أثناء تواجده بالفيلا المشار إليها.

وعثرت القوة داخل الفيلا على المضبوطات التالية "كمية من البردقوش المخدر وزنت (5 كيلوجرامات)، ( 6) زجاجات من مخدر البودرة بإجمالي (6 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (30 جرام)، (14) علبة من عقار SOMATROPIN  بإجمالى عدد (32 أمبول)، كمية من السرنجات، ماكينة تكييس ولصق ميزان حساس، ماكينة عد مبالغ مالية، (2) قطعة سلاح أبيض، (2) هاتف محمول، ماسك وجه (كمامة)، قفازات، كمية من الأكياس الفارغة (معدة للتعبئة)، كمية من الزجاجات الفارغة، مبلغ مالى، سيارة ملاكى (ملك المتهم الثانى).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باشتراكه مع نجله المتهم الهارب فى تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائهما باستخدام المضبوطات المشار إليها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل والترويج والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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